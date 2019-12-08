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08.12.19 16:21

Папа Римський Франциск закликав молитися за Україну напередодні зустрічі в "нормандському форматі". ВIДЕО

Під час недільної зустрічі з вірянами Папа Римський Франциск заявив, що молиться за позитивні результати зустрічі в "нормандському форматі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Ватикану".

Зустрічаючись у неділю, 8 грудня, з паломниками, що зібралися на площі Святого Петра у Ватикані на молитву "Ангел Господній", Папа Франциск присвятив кілька слів запланованій на понеділок зустрічі очільників країн так званої "Нормандської четвірки".

Він сказав:

"Завтра в Парижі відбудеться зустріч президентів України, Росії та Франції і Федерального Канцлера Німеччини, відома як "нормандський формат", з метою пошуків вирішення болісного конфлікту, що вже роками триває в східній Україні. Супроводжую зустріч своєю молитвою, наполегливою молитвою, бо там потрібен мир, і вас запрошую чинити те саме, аби ця ініціатива політичного діалогу причинилася до плодів миру в справедливості для цих теренів та їхнього населення", - сказав він.

Нагадаємо, завтра в Парижі відбудеться саміт в "нормандському форматі".

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