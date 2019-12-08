Завдяки своїй безхребетній позиції Зеленський загнав себе у цугцванг, - Тука. ВIДЕО

Про це дивіться в новому відеоблозі Олексія Братущака "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.

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01:42 - Рубрика "Звірити годинник"

03:44 - Про участь в акції "Варта на Банковій"

04:05 - "Я вбачаю величезні ризики від майбутньої зустрічі у так званому нормандському форматі"

05:09 - "Від президента воюючої країни за всі ці місяці жодного разу не почув слова "перемога"

07:20 - "Я не дуже сприймаю Петра Олексійовича як лідера політичної партії"

08:10 - Про те, посилюють чи послаблюють акції протесту в Києві позиції президента Зеленського

09:15 - Про п’ять сценаріїв РНБОУ для нормандської зустрічі: "Брехня"

10:00 - Про можливість виборів на окупованому Донбасі

11:35 - "Я не прихильник миттєвих виборів на окупованих територіях"

12:00 - Про фейки в новинах ОРДЛО: "депортація", "бойова авіація проти цивільних" і "фільтраційні табори"

13:50 - "Назвіть мені хоч один показник, який би свідчив, що позиція Кремля бодай трошки змінилася"

15:00 - На окупованому Донбасі перебуває 35 тисяч членів незаконних збройних формувань

16:20 - Про прагнення Путіна підірвати Україну зсередини

18:25 - "Всі тези, які лунають від команди Зеленського, я сприймаю як загрозу національній безпеці моєї країни"

22:05 - Про що може домовитися Володимир Зеленський на зустрічі із Володимиром Путіним

24:14 - Завдяки своїй безхребетній позиції Зеленський загнав себе у позицію цугцвангу

26:20 - Чи можна вимагати посилення санкцій?

28:30 - Про те, що робити із окупованими територіями у ситуації, що склалася

31:15 - Про опитування, проведене на окупованих територіях і опубліковане у "Дзеркалі тижня"

33:33 - Про те, які настрої зараз на окупованих територіях

35:15 - "На жаль, зростає кількість прихильників так званої "ЛНР" серед молоді"

36:45 - Про спільний бізнес Андрія Єрмака із "Рособоронпромом" і зв’язки з Дмитром Козаком

40:00 - Про те, скільки людей насправді залишилося на окупованому Донбасі

43:45 - "Розробка будь-яких планів реінтеграції неконтрольованої території - абсолютна фікція"

45:45 - Що буде, якщо у Парижі домовляться, що окупований Донбас повернеться до України після виборів?

47:30 - Як окупований Донбас може перетворитися на чорну діру із відмивання брудних коштів

49:55 - Про оптимальний вихід для України у нинішній ситуації

50:38 - Рубрика "Війна" - Георгій Тука згадує Максима "Трассера" Сухенка





