Завдяки своїй безхребетній позиції Зеленський загнав себе у цугцванг, - Тука. ВIДЕО

Про це дивіться в новому відеоблозі Олексія Братущака "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.
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01:42 - Рубрика "Звірити годинник"
03:44 - Про участь в акції "Варта на Банковій"
04:05 - "Я вбачаю величезні ризики від майбутньої зустрічі у так званому нормандському форматі"
05:09 - "Від президента воюючої країни за всі ці місяці жодного разу не почув слова "перемога"
07:20 - "Я не дуже сприймаю Петра Олексійовича як лідера політичної партії"
08:10 - Про те, посилюють чи послаблюють акції протесту в Києві позиції президента Зеленського
09:15 - Про п’ять сценаріїв РНБОУ для нормандської зустрічі: "Брехня"
10:00 - Про можливість виборів на окупованому Донбасі
11:35 - "Я не прихильник миттєвих виборів на окупованих територіях"
12:00 - Про фейки в новинах ОРДЛО: "депортація", "бойова авіація проти цивільних" і "фільтраційні табори"
13:50 - "Назвіть мені хоч один показник, який би свідчив, що позиція Кремля бодай трошки змінилася"
15:00 - На окупованому Донбасі перебуває 35 тисяч членів незаконних збройних формувань
16:20 - Про прагнення Путіна підірвати Україну зсередини
18:25 - "Всі тези, які лунають від команди Зеленського, я сприймаю як загрозу національній безпеці моєї країни"
22:05 - Про що може домовитися Володимир Зеленський на зустрічі із Володимиром Путіним
24:14 - Завдяки своїй безхребетній позиції Зеленський загнав себе у позицію цугцвангу
26:20 - Чи можна вимагати посилення санкцій?
28:30 - Про те, що робити із окупованими територіями у ситуації, що склалася
31:15 - Про опитування, проведене на окупованих територіях і опубліковане у "Дзеркалі тижня"
33:33 - Про те, які настрої зараз на окупованих територіях
35:15 - "На жаль, зростає кількість прихильників так званої "ЛНР" серед молоді"
36:45 - Про спільний бізнес Андрія Єрмака із "Рособоронпромом" і зв’язки з Дмитром Козаком
40:00 - Про те, скільки людей насправді залишилося на окупованому Донбасі
43:45 - "Розробка будь-яких планів реінтеграції неконтрольованої території - абсолютна фікція"
45:45 - Що буде, якщо у Парижі домовляться, що окупований Донбас повернеться до України після виборів?
47:30 - Як окупований Донбас може перетворитися на чорну діру із відмивання брудних коштів
49:55 - Про оптимальний вихід для України у нинішній ситуації
50:38 - Рубрика "Війна" - Георгій Тука згадує Максима "Трассера" Сухенка