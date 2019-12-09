Активісти продовжують стояти під Офісом президента на Банковій. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відео "Рух опору капітуляції" в Facebook.

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Як повідомили активісти на відео, вони стоятимуть до початку саміту в "нормандському форматі" і далі будуть діяти відповідно до його результатів.

Активісти перебували на Банковій всю ніч. Там розкладено кілька наметів.

Як передає "Інтерфакс-Україна", зараз до місця проведення акції починають прибувати люди. За словами присутніх, вони мають намір продовжувати акцію до кінця саміту "нормандської четвірки".

Урядовий квартал як і раніше охороняють бійці спецпідрозділу Національної поліції, військовослужбовці Національної гвардії, співробітники Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

Обстановка в районі проведення акції спокійна.

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Як повідомлялося, орієнтовно о 16.00 (за київським часом) 9 грудня в Парижі розпочнеться зустріч лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччини, Франції та РФ).