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09.12.19 12:51

Із загиблим на Донбасі Героєм України Дмитром Каплуновим попрощалися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 9 грудня, в Центрі культури і мистецтв Служби безпеки України відбулася церемонія прощання з Дмитром Віталійовичем Каплуновим, 04.12.1980 року народження, полковником (посмертно), Героєм України (посмертно), військовослужбовцям спецпідрозділу центру спеціальних операцій "Альфа", який загинув у ніч з 30 листопада на 1 грудня під час виконання бойового завдання з протидії ДРГ противника поблизу окупованого села Староласпа Бойківського району Донецької області в результаті підриву на міні. Разом з ним підірвався і помер під час евакуації полковник (посмертно), Герой України (посмертно) Денис Волочаєв.

Про це йдеться на офіційному сайті Служби безпеки України, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Дмитро Каплунов у складі резервної групи виконував завдання із недопущення прориву ворожої диверсійно-розвідувальної групи в тил позицій Об’єднаних сил на Донеччині. Під час бойового зіткнення 1 грудня у так званій сірій зоні він отримав поранення несумісні із життям. Майже тиждень проросійські окупанти не віддавали родині тіло Дмитра. Зрештою Україні вдалося повернути загиблого Героя додому", - наголошується в повідомленні.

Із загиблим на Донбасі Героєм України Дмитром Каплуновим попрощалися в Києві 01
Із загиблим на Донбасі Героєм України Дмитром Каплуновим попрощалися в Києві 02
Із загиблим на Донбасі Героєм України Дмитром Каплуновим попрощалися в Києві 03
Із загиблим на Донбасі Героєм України Дмитром Каплуновим попрощалися в Києві 04
Із загиблим на Донбасі Героєм України Дмитром Каплуновим попрощалися в Києві 05
Із загиблим на Донбасі Героєм України Дмитром Каплуновим попрощалися в Києві 06
Із загиблим на Донбасі Героєм України Дмитром Каплуновим попрощалися в Києві 07
Із загиблим на Донбасі Героєм України Дмитром Каплуновим попрощалися в Києві 08

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