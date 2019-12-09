Із загиблим на Донбасі Героєм України Дмитром Каплуновим попрощалися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це йдеться на офіційному сайті Служби безпеки України, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Відео: Андрія Цаплієнка про Дмитра Каплунова

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"Дмитро Каплунов у складі резервної групи виконував завдання із недопущення прориву ворожої диверсійно-розвідувальної групи в тил позицій Об’єднаних сил на Донеччині. Під час бойового зіткнення 1 грудня у так званій сірій зоні він отримав поранення несумісні із життям. Майже тиждень проросійські окупанти не віддавали родині тіло Дмитра. Зрештою Україні вдалося повернути загиблого Героя додому", - наголошується в повідомленні.















