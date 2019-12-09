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09.12.19 20:37

Настрій доволі робочий, - заступник голови ОП Тимошенко анонсував, що зустріч "нормандської четвірки" затягнеться. ВIДЕО

Зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" триватиме ще кілька годин.

Про це заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив журналістам hromadske, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, зустрічі Зеленського і Путіна ще не було, вона запланована пізніше.

"Настрій доволі робочий", - додав Тимошенко.

"Двосторонньої зустрічі президента України Зеленського і президента Російської Федерації Путіна ще не було. Вона запланована і буде пізніше", - цитує Тимошенка Інтерфакс-Україна.

Він вказав, що "вже мав бути брифінг (за програмою саміту), а його ще немає, тому все зсувається за часом, тож будемо дивитися, як це все буде".

За словами Тимошенка, лідери країн вийдуть до преси, щойно буде підготовлено спільне комюніке.

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