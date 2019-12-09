"Це репери, вони зібралися по інтернету. У нас сьогодні по інтернету наркотики продають, і ніхто не знає", - господар клубу про скандальний виступ Morgenshtern. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання "Думська".

Кілька десятків патріотично налаштованих одеситів прийшли в нічний клуб "Палладіум", щоб висловити свій протест проти вчорашніх висловлювань російського співака Morgenshtern.

Активісти розписали вікна клубу написами "Сепарклуб закрито" і показово склали біля входу шини, після чого зайшли всередину.

"Там вони трохи пошуміли, розкидавши предмети меблів", - повідомляє "Думська"

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Після цього до активістів вийшов власник закладу Валерій Твердовський. Він публічно вибачився за те, що трапилося і заявив, що "більше такого тут не буде".

При цьому Твердовський пояснив, що дізнався про скандальні заяви російського музиканта тільки сьогодні близько 16-ї години. "Це репери, вони зібралися по інтернету. У нас сьогодні по інтернету наркотики продають, і ніхто не знає", - пояснив він.

Отримавши від власника клубу пояснення, присутні пішли.

Нагадаємо, російський музикант Morgenshtern, виступаючи 8 грудня в одеському клубі, зі сцени назвав день жалоби у зв'язку зі смертельною пожежею в місцевому коледжі "й#баною показухою".

Пізніше у відповідь на критику в одеських ЗМІ музикант заявив, що "#бав їх рот".