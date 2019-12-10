Українська поліція готова патрулювати кордон з РФ на окупованому Донбасі з "представниками територіальних громад", - Аваков (оновлено). ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у коментарі hromadske на полях саміту "нормандської четвірки" в Парижі.

На уточнювальне запитання, чи йдеться про спільне патрулювання з так званою "народною міліцією", яка зараз має контроль на окупованих територіях, Аваков просто повторив: "Я ж вам сказав — територіальних громад" (насправді він сказав "марад", але зрозуміло, що йшлося про "громади").

"Це дуже важкий перехідний період, він триватиме пів року або й рік, але ми готові пройти. Але це буде потім, коли усі зі всім погодяться, а поки ми бачимо, що Путін не готовий повернути нам кордон", — додав Аваков.

Глава МВС Аваков розповів про плани щодо роботи поліції на територіях Донбасу, які мають звільнити від бойовиків pic.twitter.com/XnUpPKNxK4 — hromadske (@HromadskeUA) December 10, 2019

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Нагадаємо, 9 грудня в Парижі відбулася зустріч лідерів "нормандської четвірки" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Головне, про що домовилися лідери "нормандської четвірки":

розведення військ у трьох районах до березня 2020 року;

обмін полонених до кінця 2019 року;

повне припинення вогню до кінця 2019 року;

продовження чинного закону про особливий статус для Донбасу;

розширення мандата СММ ОБСЄ;

наступна зустріч у нормандському форматі відбудеться до березня 2020 року.

Про що не домовилися: