До фінансування "Слуги народу" причетні підставні фізособи, підприємства і люди з оточення головного фігуранта справи Гандзюк Мангера, - "Наші гроші". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому розслідуванні програми "Наші гроші".

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Зокрема, автори проєкту з'ясували, що частина фіктивних підприємств, які перерахували СН десятки мільйонів гривень, керувалися Олегом Семеновим - радником головного фігуранта справи Гандзюк Владислава Мангера.

"Він у мене радник на громадських засадах. Раніше дуже мені допомагав. Років зо два тому. Зараз бачимося раз на місяць, раз на два місяці. Про його бізнес, фінансові справи я не знаю ...", - розповів Мангер по телефону.

Серед інших великих спонсорів СН 22-річний кухар київського ресторану Ярослав Кузка, який перерахував 3 млн 300 тисяч гривень на рахунок партії, продавець жіночої білизни Юліана Куку, яка пожертвувала 500 тисяч.

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Донором партії, який перерахував 3 млн 300 тисяч гривень, є і власник фермерського господарства "Дари Закарпаття 1979" Артем Микулинський, який зареєстрований у Херсоні і фігурує в декількох дрібних кримінальних справах - дрібні крадіжки і бійки з дружиною. Крім того, органи опіки намагаються позбавити його батьківських прав. За твердженням мами Микулинського, Артем має інвалідність і ніде не працює.