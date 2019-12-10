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10.12.19 12:30

Зараз критично не вистачає країні ресурсів, - Гончарук доручив новоствореній Держмитній службі продемонструвати результати роботи вже цього року. ВIДЕО

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук очікує результату від запуску нової митної служби вже в 2019 році, а також закликав главу Державної митної служби Максима Нефьодова ухвалювати жорсткі кадрові рішення.

"Нам дуже важливий результат. Зараз критично не вистачає країні ресурсів, а бізнесу - рівних правил гри. Я звертаюся до вас з проханням, якщо хочете - з розпорядженням, наказом: зробіть все можливе від вас, щоб результат ми відчули вже цього року", - сказав Гончарук на конференції в Києві на честь запуску нової митної служби у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Прем'єр нагадав, що Нефьодов вже звільнив понад 500 колишніх керівників митниць.

"Я дуже жорстко просив би Максима Євгеновича, керівника нової митниці, ухвалювати жорсткі кадрові рішення. У новому органі корупціонерів, які не толерують реформи, не повинно бути", - зазначив Гончарук.

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