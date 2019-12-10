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10.12.19 14:41

Закривати ЗМІ, які виходять не українською мовою, не будуть, - мовний омбудсмен Монахова. ВIДЕО

У законі "Про забезпечення функціонування української мови як державної" чітко прописано, що ЗМІ протягом трьох років мають створити версію українською мовою, але про закриття таких видань не йдеться.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це на пресконференції заявила мовний омбудсмен Тетяна Монахова.

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"У законі прописано, що є три роки на те, щоби ЗМІ - друкована преса, онлайн-видання України - зробили українськомовну версію своїх сайтів або своїх газет. Тобто ніхто не буде закривати чи забороняти видавати пресу іншими мовами", - сказала Монахова.

За її словами, ситуація у сфері обслуговування через певний час має бути такою: якщо громадянин України просить у певних закладах спілкуватися з ним українською мовою, то це треба робити. Якщо ж клієнт сам ініціює використання іншої мови, то й відповідати йому тією ж мовою можна.

Вона додала, що в особистому спілкуванні кожен має право спілкуватися будь-якою мовою.

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Як повідомлялося, 25 квітня Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт про мову. Поправки до документа парламентарії розглядали на пленарних засіданнях майже два місяці - з 28 лютого.

15 травня президент України Петро Порошенко підписав мовний закон, відзначивши його виняткову збалансованість.

Українською мовою мають володіти чиновники всіх рівнів, судді, правоохоронці, військовослужбовці-контрактники, співробітники сфери освіти, медичної сфери, посадові особи державних і комунальних підприємств, адвокати, нотаріуси.

Держава буде також забезпечувати використання державної мови у сфері культури.

Мовою телебачення і радіомовлення буде українська мова.

Відповідно до редакції законопроєкту, підготовленої до другого читання, збільшуються квоти використання української мови на ТБ і радіо.

Частка мовлення українською мовою має становити не менше 90% загальної тривалості передач і фільмів, їхніх частин к кожному проміжку часу між 7:00 і 18:00 і між 18:00 і 22:00.

Для місцевих телерадіокомпаній мовлення іншими мовами має становити не більше 20%.

Сфера обслуговування, відповідно до закону, буде працювати українською мовою. Однак на прохання клієнта його персональне обслуговування можливо іншою мовою. Аналогічна ситуація і зі сферою здоров'я.

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