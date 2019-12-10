Закривати ЗМІ, які виходять не українською мовою, не будуть, - мовний омбудсмен Монахова. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це на пресконференції заявила мовний омбудсмен Тетяна Монахова.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Відео 112

"У законі прописано, що є три роки на те, щоби ЗМІ - друкована преса, онлайн-видання України - зробили українськомовну версію своїх сайтів або своїх газет. Тобто ніхто не буде закривати чи забороняти видавати пресу іншими мовами", - сказала Монахова.

За її словами, ситуація у сфері обслуговування через певний час має бути такою: якщо громадянин України просить у певних закладах спілкуватися з ним українською мовою, то це треба робити. Якщо ж клієнт сам ініціює використання іншої мови, то й відповідати йому тією ж мовою можна.

Вона додала, що в особистому спілкуванні кожен має право спілкуватися будь-якою мовою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зараз дуже важливо запустити Закон про українську мову і почати його юридичний захист, - Монахова

Як повідомлялося, 25 квітня Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт про мову. Поправки до документа парламентарії розглядали на пленарних засіданнях майже два місяці - з 28 лютого.

15 травня президент України Петро Порошенко підписав мовний закон, відзначивши його виняткову збалансованість.

Українською мовою мають володіти чиновники всіх рівнів, судді, правоохоронці, військовослужбовці-контрактники, співробітники сфери освіти, медичної сфери, посадові особи державних і комунальних підприємств, адвокати, нотаріуси.

Держава буде також забезпечувати використання державної мови у сфері культури.

Мовою телебачення і радіомовлення буде українська мова.

Відповідно до редакції законопроєкту, підготовленої до другого читання, збільшуються квоти використання української мови на ТБ і радіо.

Частка мовлення українською мовою має становити не менше 90% загальної тривалості передач і фільмів, їхніх частин к кожному проміжку часу між 7:00 і 18:00 і між 18:00 і 22:00.

Для місцевих телерадіокомпаній мовлення іншими мовами має становити не більше 20%.

Сфера обслуговування, відповідно до закону, буде працювати українською мовою. Однак на прохання клієнта його персональне обслуговування можливо іншою мовою. Аналогічна ситуація і зі сферою здоров'я.

Читайте: Українська мова має бути чинником об'єднання, а не розколу, - Монахова пояснила, що саме регулюватиме держава