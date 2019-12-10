Без закону про амністію на Донбасі може повторитися "Сребрениця", - Путін. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

На зустрічі з Радою з прав людини при президенті Путін повідомив, що можливе переслідування людей, які проживають в "ЛНР" і "ДНР", було однією з тем його розмови з президентом України Володимиром Зеленським під час зустрічі напередодні в Парижі.

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"До цих пір не прийнято закон про амністію. У 2015 році ще домовилися, рішення є якісь, але нічого не діє. І українська сторона весь час піднімає питання: дайте нам можливість закрити кордон військами", - сказав Путін.

У зв'язку з цим президент РФ підкреслив: "Але я уявляю, що далі почнеться. Сребрениця буде".

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Як зазначив президент РФ, "ми ж бачили, як президент Зеленський веде дискусію з націоналістами, не зрозуміло, хто там сильніший". "І не зрозуміло, що там станеться, і хто ними керуватиме, коли вони увійдуть на ці території без забезпечення гарантій людям", - підкреслив Путін.

Він додав, що ця проблема має політичний характер.

Путін також пообіцяв "мати на увазі" справи тих громадян РФ, які засуджені в Україні.

"Ми матимемо це на увазі під час переговорного процесу з Україною", - сказав він, визнавши, що "справді, ця проблема перебуває за межами правового поля". "Зокрема і це було вчора предметом наших (у рамках "нормандської четвірки") дискусій, ми довго дискутували, я з Єлисейського палацу вийшов тільки о третій годині ночі за Москвою", - розповів він.

Масове вбивство мусульман у липні 1995 року в Сребрениці - є одним із найкривавіших епізодів боснійської війни 1992-1995 років.