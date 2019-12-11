Дослухатися заклику Зеленського повідомляти НАБУ про корупцію мала би половина фракції "Слуга народу", - нардепка Скороход. ВIДЕО

Про це дивіться в новому відеоблозі Олексія Братущака "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.
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01:44 - Рубрика "Звірити годинник"
03:05 - Що сталося у фракції "Слуга народу": "На нас з Антоном Поляковим повісили всі смертні гріхи"
04:30 - Про виплати "Слугам народу" в конвертах і справу в НАБУ
06:20 - "Мені більше нічого і нікого захищати"
07:10 - Про відносини з колишніми однопартійцями після скандалу
08:00 - Що робив чоловік Анни Скороход Олексій Алякін у комітеті
08:38 - Скороход та Полякова виключили на засідання фракції без кворуму
09:45 - Про ймовірну депутатську групу незадоволених ситуацією в "Слузі народу"
11:40 - Про розмову з Новинським і Тимошенко за колоною в залі Ради
13:35 - Про можливість стати членом фракції "Батьківщина"
15:00 - Чому не підтримує земельну реформу президента
17:43 - Як писали програму на вибори: "Нам прислали тези зі штабу і ми мали вибрати те, що підходить"
18:22 - "Я переглянула ставлення до зеленої енергетики і вважаю атомну енергетику найбільш зеленою і вигідною"
24:15 - Чому Анна Скороход не голосувала за склад Кабміну від президента
27:00 - "Ніхто не казав, що ми розпродамо все, що є" - Анна Скороход про приватизацію
28:17 - Про рішення фракції "Слуга народу" не ходити на телеканали Віктора Медведчука: "Такого рішення не було, це вказівка ОП"
29:07 - "А ви вважаєте, що Медведчук виступає за Росію? Я так не вважаю"
30:00 - "Мені байдуже, кому належать телеканали, якщо я можу висловити там свою думку"
32:10 - "Ми з Онищенком навіть не знайомі, один раз розмовляли телефоном, уже після виборів"
33:30 - Щодо витрат під час виборчої кампанії на окрузі
35:50 - Про проблеми Олексія Алякіна із законом і як це пов'язано з її голосуваннями
40:00 - Про родину її чоловіка
41:52 - Чи можуть обміняти її чоловіка на українських заручників
Нагадаємо, 14 листопада нардепка від СН Анна Скороход заявила про затримання її чоловіка. На її думку, причиною цього є її вчорашнє голосування проти законопроєкту про ринок землі: "За дорученням АП мій чоловік був затриманий. Нас ламають через коліно". Також вона повідомила про тиск на неї керівництва "Слуги народу" та ОП: "Мені говорили не ходити на телеканали, не висловлюватися щодо тих чи інших законопроєктів".
Водночас, глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що Скороход неодноразово пропонувала народним депутатам грошову допомогу. У відповідь Скороход заявила: "Я ніколи нікому нічого не пропонувала".
Пізніше лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Анну Скороход виключать з фракції, а її чоловіком Олексієм Алякіним займуться правоохоронні органи за погрози депутатам профільного комітету з енергетики.