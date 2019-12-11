Кабмін планує виділити 5 млрд грн на дешеві кредити для бізнесу. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це під час брифінгу повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

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За словами прем’єра, цих коштів у бюджеті буде достатньо для того, аби видати дешеві кредити під 5-9% річних всім охочим підприємцям, які відповідатимуть умовам програми.

"Ми з Національним банком спільно знайшли можливість забезпечити Німецько-український фонд (через який буде здійснюватися компенсація кредитних ставок. - Ред.) як інструмент. На початок року там буде достатньо коштів, щоб усі бажаючі, які відповідатимуть критеріям програми, ці кошти отримали", - повідомив Гончарук.

Прем’єр-міністр додав, що сума, передбачена на програму, може змінюватися протягом 2020 року.

"Але станом на сьогодні - це мінімум 5 мільярдів гривень, які держава готова витратити на програми доступного кредитування", - заявив Гончарук.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський анонсував запуск держпрограми "Повертайся і залишайся", кредити в 1,5 млн грн для розвитку свого бізнесу.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що програма почне свою роботу з 1 лютого 2020 року.

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