Кабмін запустив тестування застосунку, який дозволить користуватися електронними водійськими правами, - Федоров. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це під час брифінгу заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Відео 5 канал

"Сьогодні ми запускаємо бета-тестування нашого застосунку "Дія", що і є "державою в смартфоні". Це перший крок, і першими послугами, які будуть у цьому застосунку, - це можливість використовувати електронні водійські посвідчення і електронний технічний паспорт", - сказав Федоров.

За його словами, також буде можливість спілкування з державою через месенджери.

Застосунок було розроблено протягом кількох місяців у співпраці з компанією EPAM, яка надавала свої послуги на безоплатній основі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Електронні водійські права не будуть доступні особам з документами старого зразка, - заступник голови МВС Гончаров. ВIДЕО

Наразі відкрито реєстрацію для 20 тис. перших бета-тестерів, які мають водійські права та техпаспорт на транспортний засіб. Після успішного проходження тестової експлуатації застосунок стане доступним для всіх громадян України.

Віце-прем'єр зазначив, що паралельно триває робота з упровадження інших електронних послуг. Зокрема, йдеться про електронний студентський квиток, електронну зміну місця реєстрації, а також низку інших.

"Ми плануємо раз на два тижні робити новий реліз, випускати нові послуги... Ми дуже хочемо, щоб протягом наступного року таких послуг були сотні", - наголосив Федоров.

Нагадаємо, 23 жовтня Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про впровадження електронного посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.