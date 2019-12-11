Я не підтримала Кабмін Зеленського: якщо у людини весь стаж - робота ФОПом 2 роки, то як він міністерством керуватиме? - Скороход. ВIДЕО

Про це вона заявила в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Досить важким було для мене рішення, я сама собі по голові дала на той момент, тому що у нас увечері була фракція. І нам сказали, що Кабмін нам представлять окремо, і ми з усіма познайомимося, обговоримо кандидатури, буде прийнято якесь спільне рішення з обговоренням. Наступного дня, за 15 хвилин до голосування приїхав президент, озвучив список, сказав: "Він не обговорюється" і "Його треба проголосувати", - розповіла Скороход.

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"Там були люди, які є яскравими представниками старої команди, і відкриваючи трудові книжки деяких нових представників, я не розуміла, як такі люди можуть обійняти такі пости, серйозно. А обговорювати це з нами не захотіли", - резюмувала нардеп.