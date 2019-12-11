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11.12.19 17:30

Новий закон про особливий статус Донбасу поки не передбачає змін до Конституції, - Корнієнко. ВIДЕО

Заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів, що новий законопроєкт про особливий статус Донбасу, який Верховна Рада планує розробити протягом року, поки не буде передбачати зміни до Конституції.

Про це він сказав журналістам на брифінгу перед засіданням профільного комітету, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

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"У нас є домовленість, що ми можемо говорити про особливості самоврядування в регіоні в тому новому законі, який ми будемо розробляти, ми будемо над цим працювати. Щодо постійного статусу - це, мабуть, ближче до змін до Конституції", - заявив він.

За словами Корнієнка, зміни до Конституції щодо децентралізації не передбачають особливого статусу ні для яких територій або міст.

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"Тому, я думаю, що про постійну основу поки не йдеться", - додав Корнієнко.

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