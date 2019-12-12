Контррозвідка викрила факт вербування ФСБ РФ українського військовослужбовця із зони ООС, - СБУ. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

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Військовослужбовець одного з підрозділів, дислокованих у районі проведення Операції об’єднаних сил, періодично відвідував своїх близьких родичів на території РФ. Після чергового перетину державного кордону чоловік потрапив у поле зору спецслужб РФ.

Представники ФСБ змусили нашого громадянина надати письмову згоду на негласне співробітництво. Для цього вони використовували психологічний тиск та погрози на адресу рідних затриманого.

За задумом "кураторів" чоловік мав збирати й передавати відомості про кількість особового складу, озброєння та військову техніку українських підрозділів. Представників ФСБ насамперед цікавила інформація про радіолокаційні станції, зокрема її можливості з виявлення повітряних цілей та відстеження польотів військової авіації ЗС РФ.

Погрози на адресу рідних українця ставали дедалі жорсткішими, тому чоловік звернувся до СБУ та розповів про всі обставини свого вербування й отримане доручення.

Суд врахував те, що громадянин України не виконав злочинного завдання іноземних спецслужб і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та отримане завдання, і звільнив його від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.

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