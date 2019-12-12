Формування позитивного образу ветерана має бути державною політикою, щоб уникнути стереотипів про те, що ми всі "контужені" і ходимо з гранатами, - заступник міністра Терещенко. ВIДЕО

Так зазначив під час пресконференції "Економічна адаптація колишніх військовослужбовців до мирного життя" заступник Міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і ВПО Олександр Терещенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Позитивний образ ветерана - такою має бути державна політика. Ми хочемо відпрацювати, щоб це не було хаотично, а щоб ми цілеспрямовано розповідали про ветеранів успішних і не виникала загроза, що ми усі "контужені", що ми ходимо усі з гранатами", - заявив він.

Терещенко зауважив, що над створенням позитивного іміджу ветеранів наразі успішно працюють в громадському секторі, в тому числі, за фінансової підтримки міністерства.

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"Хотів би сказати, що на початку наступного року ми зробимо підсумкову зустріч усіх, хто проводив проекти і тих, хто виграв новий конкурс, щоб ми всі сіли і обговорили, які були мінуси, що було не так. На моє переконання, ми всі тут працюємо в одній зв'язці, в одній команді", - зауважив заступник міністра.

Він наголосив, що напрямок фінансування громадських організацій вважає "надважливим", оскільки саме громадські організації оперативно "втілюють нові проекти, розробляють нові методики щодо реабілітації та працевлаштування" - в той час як на рівні держави подібна робота потребує на те більше часу.

"Ми допустили до участі в конкурсі не лише всеукраїнські організації, а і будь-які організації, які втілюють всеукраїнські проекти. І у нас в 2020 році, не 29 заявок подали, як в минулому році, а 55...Саме громадські організації мають доповнювати, а, можливо і вести вперед політику міністерства", - додав Терещенко.

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Як повідомлялося, ветеранські громадські організації зможуть отримати державну фінансову підтримку незалежно від наявності статусу всеукраїнських - відповідні зміни до Постанови КМУ №156 були прийняті під час засідання уряду 4 грудня 2019 року.

Таким чином, ветеранські громадські об’єднання, які планують реалізовувати проєкти, організовувати заходи, програми для ветеранів, їхніх родин та ті, що сприяють формуванню образу ветерана та вшануванню пам’яті загиблих захисників, зможуть претендувати на державне фінансування своїх ініціатив.

Як повідомили в Міністерстві у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та ВПО, на реалізацію цієї програми в 2020 році передбачено понад 15 мільйонів гривень.