"А у нас в квартирі газ. А у вас?" - "А у нас газопровід. От", - Зеленський відповів на слова Путіна. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в ефірі програми "Право на владу".

Ведуча запитала у глави держави, що він думає про слова Путіна "А у нас в квартирі газ".

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"А у нас газопровід", - відповів Зеленський.

"Мені здається, що у нас дуже високий відсоток того, що у нас буде підписано контракт про транзит газу. Це важливо не лише для України, це важливо для Європи. Ми про це говорили і в "нормандській четвірці", і віч-на-віч із президентом РФ. Я бачу, що всі зараз налаштовані на те, щоб підписати договір", - розповів Зеленський.

За його словами, головне спірне питання - термін дії цього контракту. Росія на переговорах пропонувала продовжити договір на рік, Україна пропонувала на 10 років.

"Потім нам запропонували три роки, ми запропонували компроміс - 10 років. Думаю, ми зійдемося на нормальному терміні. Я впевнений, що ми підпишемо договір на транзит, великі кошти для України. ...Росії потрібно продавати газ, Європі цей газ потрібен. У нас труба. В принципі всім вигідно", - зазначив глава держави.

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