СВОЯ ВІЙНА: комбат 503 ОБМП Сухаревський про "дорогу життя" в Луганський аеропорт, битвах за Георгіївку, Лутугине та бої на кордоні з Росією. ВIДЕО

Сьогодні Вадим Сухаревський - герой нового випуску проєкту Цензор.НЕТ "Своя війна".

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01:25 - Про першу бойову операцію після аварії літака ІЛ-76

02:26 - Довідка про значення Георгіївки і чому бій за неї був таким важливим

03:55 - Як починався бій за Георгіївку

08:35 - Про полонених після боїв за Георгіївку: "близько десяти осіб, були пропозиції відпустити їх за гроші, були російські і наші паспорти"

12:09 - "Стою посеред дороги на Луганськ без шолома і бронежилета, чую свист танкового снаряда і тут біля мене здіймається вгору укриття з коліс, встигаю підняти радіостанцію і сказати: "Рота, до бою"

13:16 - Чому був без бронежилета і шолома? - "Щоб не нагнітати обстановку і підтримати особовий склад"

15:30 - Про дії після того, як побачив, що по позиціях ведеться прицільний вогонь

18:40 - Чому залишився на позиції і не відступив разом з "айдарівцями"

21:00 - Як наступав противник

23:00 - "Я завжди казав, що в моєму підрозділі добровольців воював цвіт нації, люди прийшли не за УБС і воювали, хоча багато чого не вміли"

25:15 - Як прорубали "дорогу життя" в Луганський аеропорт

28:15 - Спроба прориву автомобільної колони в Лутугиному, трофеї - комплект документів і озброєння

33:25 - Підготовка та бій за Лутугине

35:10 - Як утримував Лутугине одним танком шістьма БТРами

37:05 - Операція з перевдягання в противника, як одягли колорадські стрічки

38:30 - Як переодягнені в противника українські військові спіймали майора Російської Федерації з терористами і повною машиною зброї

39:40 - Що там робив майор з РФ на Донбасі: "Вони йшли як развіддозор у супроводі колони російських військ у такому-то районі, куди успішно відпрацювала наша артилерія"

40:23 - Російсько-окупаційні війська не володіли інформацією про успіх нашого просування і в істериці ухвалили рішення зосередити сили в районі Антрацита та Красного Луча

41:05 - Загибель танкіста Андрія Плохого "Копченого"

42:40 - Як відбувалося оточення Луганська в серпні 2014

43:40 - Операція з перекриття траси Краснодон-Луганськ і зачистці Донбасу від терористів

49:10 - Бої під Красним - одна з найближчих точок під пунктом розгортання російських військ у Краснодоні

52:20 - "Вогню було багато, градами нас накривали що дві години. Тотальна перевага противника в артилерії і безпілотниках"

53:02 - Обстріл у ніч із 16 на 17 серпня: "Десь корегували - снаряд попереду, снаряд ззаду і ракета - в окоп, сімох хлопців змішало із землею"

56:55 - "Ми щогодини чекали, що нас змінять і дадуть відпочити, - ми вдома не були з 8 березня"

59:20 - Як на очах у групи збили літак МІГ-29, який здійснював прикриття ударної групи

01:00:30 - "Виходимо на гору і тут назустріч нам - інша група. В російському "пікселі" та екіпіровці

01:02:00 - Про те, як зазнав поранення, - був без шолома, а над головою пролунав вибух

01:04:00 - Евакуація в аеропорт, а потім - у тил

Дивіться першу частину інтерв'ю з комбатом Вадимом Сухаревським: "Перше питання від полоненого: "Звідки ви взялися? Нам сказали, що армії в Україні немає". ВIДЕО

Вадим Сухаревський став першим офіцером ЗСУ, який наказав відкрити вогонь по російських найманцях, це сталося 13 квітня 2014 року у боях за визволення Слов'янська. Сухаревський відкрив вогонь всупереч наказу "не стріляти", який дав йому його командир бригади полковник Копачинський, і тим самим врятував співробітників СБУ, яких атакували терористи. Такі дії повністю в характері Сухаревського - це агресивний, самостійний і незалежний у судженнях командир, один з найкращих військових лідерів нової української армії. Вадим був поранений під Луганськом у серпні 2014-го, коли з групою бійців пішов у розвідку і зіткнувся з дозором російських десантників майже упритул. Сухаревський відстрілявся вдало, але його також зачепило осколком: його врятувала нагрудна бронеплита, яка прийняла в себе дві кулі.