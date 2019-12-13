Найманці РФ із гранатометів обстріляли позиції ОС у районі Мар'їнки, втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ Із посиланням на пресслужбу Міноборони.

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"Під ворожим вогнем з ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї опинилися наші позиції в районі Мар’їнки. Противник вів прицільний обстріл з напрямку від району Трудівський окупованого Донецька", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що бойових втрат унаслідок цього ворожого обстрілу від початку поточної доби немає.

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Нагадаємо, 12 грудня збройні формування Росії 8 разів порушили режим припинення вогню.