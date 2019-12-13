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13.12.19 18:49

Депутата Херсонської облради затримано за вимагання "боргу" 200 тис. грн, - Нацполіція. ВIДЕО

Правоохоронці розкрили діяльність злочинної групи, яку контролював депутат Херсонської обласної ради (в 90-х роках він був членом ОЗУ "Сейлем", яка довгий час на території Криму спеціалізувалася на вчиненні особливо тяжких злочинів).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Депутат разом зі своїм родичем, залучаючи інших осіб, організували "схему" додаткового заробітку - "вибивання" неіснуючих боргів зі співробітників власного підприємства. У разі відмови, користуючись зв'язками в кримінальному середовищі, вони погрожували "боржникам" фізичною розправою.

Саме таким чином фігуранти вирішили заробити на черговому найманому працівникові. Спочатку вимагали від громадянина повернення нібито 170 тис. гривень, а пізніше збільшили цю суму до 214 тис. Крім того, для погашення частини "боргу" зловмисники незаконно заволоділи двома автомобілями потерпілого.

Депутата Херсонської облради затримано за вимагання боргу 200 тис. грн, - Нацполіція 01

У четвер, 12 грудня, співробітники поліції затримали фігурантів під час одержання ними 100 тис. гривень.

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Вирішується питання про повідомлення основному фігурантові підозри за ст. 189 (вимагання) КК України.

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