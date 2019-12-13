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13.12.19 20:28

"Видавці фантастичних романів", - фігурант "справи Шеремета" Антоненко про зібрану Нацполіцією інформацію про нього. ВIДЕО

Так фігурант справи про вбивство Шеремета Антоненко назвав співробітників МВС, які опублікували про нього інформацію

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із зали суду.

Антоненко зазначив: "Я вже сказав. Є купа фотографій, які щодо моєї зовнішності взагалі не збігаються з тією зовнішністю, яку нам пропонують наші видавці фантастичних романів".

Говорячи про інших фігурантів справи про вбивство Шеремета, Антоненко зазначив: "Пуму (Інну Грищенко, - Ред) знаю тільки з інтернету. Бачилися один раз у військовому госпіталі, коли я грав там концерт. Чоловіка її не знаю взагалі. Я знаю з інтернету, що йому пропонували взяти справу Шеремета".


Відео - Олег Богачук

Нагадаємо, Печерський суд сьогодні обирає запобіжний захід підозрюваним у вбивстві Шеремета Кузьменко та Антоненку.

12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки.

Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

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