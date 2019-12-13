Суд відправив під арешт на 2 місяці волонтера Юлію Кузьменко, підозрювану у справі Шеремета. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Клопотання задовольнити. Застосувати проти підозрюваної Кузьменко Юлії Леонідівни запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком до 08.02.20", - зачитав рішення суддя.
Рішення суду може бути оскаржене впродовж п'яти днів. Адвокати Кузьменко заявили, що обов'язково подаватимуть апеляцію.
Оголошення рішення суду супроводжувалося криками "Ганьба!"
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.
Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".