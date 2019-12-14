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14.12.19 19:04

Атаки на добровольців і спроби принизити кримських татар - ознаки реваншу, який відбувається в країні, - Порошенко. ВIДЕО

Лідер партії "Європейська Солідарність" п'ятий президент України Петро Порошенко заявив про ознаки реваншу в країні, які він бачить в атаках на військових, волонтерів і кримських татар.

Про це Порошенко заявив, вітаючи з Днем народження одного з лідерів кримських татар Ахтема Чийгоза, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку політика в Фейсбуці.

"Ахтем-ага - приклад того, що значить бути українцем. Атаки на добровольців, волонтерів, військових, кіборгів, спроби принизити кримських татар - ознаки реваншу, який зараз відбувається в країні.

Ахтем ніколи не втрачав віру в перемогу. І ми не втрачаємо. Запитайте його, що чекає Путіна, і ви не будете здивовані його відповіддю. Запитайте його, якою буде доля Криму, і він скаже, що Крим - це Україна. І Україна поверне свій Крим! І ми твердо в це віримо", - зазначив Порошенко.

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