Підозрювані у справі про вбивство Шеремета можуть бути пов'язані з високопосадовцями СБУ, - Сергій Лещенко (оновлено). ВIДЕО

Про це йдеться на telegram-каналі екснардепа і журналіста Сергія Лещенка, передає Цензор.НЕТ.

"Один із напрямків, в якому рухається слідство у справі Павла Шеремета - це зв'язок заарештованих із високопосадовцями СБУ. Зокрема, з чотирьох камер спостереження, які встановлені в районі скоєння злочину, зникло відео за цей день, що може бути пов'язано з активністю спецслужби. Детальніша інформація про роль СБУ може бути оприлюднена в майбутньому", - написав Лещенко.

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Як розповів Лещенко в відео на своєму youtube-каналі з посиланням на свої джерела в слідстві, подружжя Інни і Владислава Грищенків (позивні Пума і Буча), імовірно, виготовили пристрій для замаху на журналіста.

"З того, що мені відомо, цей Грищенко дійсно розбирається у вибухівці. Коли він вже перебував під вартою, йому на території слідчого ізолятора продали мобільний телефон. Причому не смартфон, а звичайний кнопковий телефон Nokia. Зробили це, звичайно, нелегально, але зробили це підставні люди, які співпрацювали з адміністрацією або органами. Цей телефон був, звичайно, на моніторингу. Іншого способу комунікації Бучі зі своєю дружиною Пумою не було і він фактично комунікував з нею в прямому ефірі. У тих розмовах, які були оприлюднені, вони уникають безпосередніх згадок прізвищ, посад, подій, але з контексту ми розуміємо, що обговорюється саме вбивство Шеремета", - заявив ексдепутат.

За його словами, подружжя Грищенків нібито мали "контакти з СБУ". Зазначимо, що на брифінгу щодо затримання підозрюваних у справі про вбивство Шеремета 12 грудня представник поліції назвав подружжя Грищенків підозрюваними.

Цього ж дня в пресслужбі МВС спростували цю інформацію, уточнивши, що Інну і Влада Грищенків підозрюють у іншій справі - про замах на підприємця, але щодо справи Шеремета до них є "оперативний інтерес".

В ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером" глава МВС Арсен Аваков озвучив інформацію, що нібито Грищенко виготовили бомбу для вбивства Шеремета.

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"Я вважаю, що сказане Аваковим виглядає дуже правдоподібно. Не хочу займатися героїзацією або, навпаки, когось атакувати, але робота Міністерства внутрішніх справ показала свій результат. І цей результат виглядає, на мою суб'єктивну думку, переконливо в частині розкриття замовників вбивства Павла Шеремета", - зазначив Лещенко.

За його даними, подружжя Грищенків "перебували в певних контактах з СБУ". Спецслужба, каже ексдепутат, "сприяла або, скажімо так, не перешкоджала" виїзду подружжя Грищенків із Дніпра до Києва в ніч, коли було скоєно вбивство Шеремета.

"У день вбивства їхні телефони перебували в Дніпрі. Вони не діяли. Тобто вони лежали безмовними, на них не відповідали, з них не виходили в інтернет. Тобто телефони майже добу лежали без руху. Саме собою це насторожує. На мою думку, це створюється алібі", - повідомив екснардеп

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

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Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".