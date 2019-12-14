Підозрювані у справі про вбивство Шеремета можуть бути пов'язані з високопосадовцями СБУ, - Сергій Лещенко (оновлено). ВIДЕО

Про це йдеться на telegram-каналі екснардепа і журналіста Сергія Лещенка, передає Цензор.НЕТ.
"Один із напрямків, в якому рухається слідство у справі Павла Шеремета - це зв'язок заарештованих із високопосадовцями СБУ. Зокрема, з чотирьох камер спостереження, які встановлені в районі скоєння злочину, зникло відео за цей день, що може бути пов'язано з активністю спецслужби. Детальніша інформація про роль СБУ може бути оприлюднена в майбутньому", - написав Лещенко.
Як розповів Лещенко в відео на своєму youtube-каналі з посиланням на свої джерела в слідстві, подружжя Інни і Владислава Грищенків (позивні Пума і Буча), імовірно, виготовили пристрій для замаху на журналіста.
"З того, що мені відомо, цей Грищенко дійсно розбирається у вибухівці. Коли він вже перебував під вартою, йому на території слідчого ізолятора продали мобільний телефон. Причому не смартфон, а звичайний кнопковий телефон Nokia. Зробили це, звичайно, нелегально, але зробили це підставні люди, які співпрацювали з адміністрацією або органами. Цей телефон був, звичайно, на моніторингу. Іншого способу комунікації Бучі зі своєю дружиною Пумою не було і він фактично комунікував з нею в прямому ефірі. У тих розмовах, які були оприлюднені, вони уникають безпосередніх згадок прізвищ, посад, подій, але з контексту ми розуміємо, що обговорюється саме вбивство Шеремета", - заявив ексдепутат.
За його словами, подружжя Грищенків нібито мали "контакти з СБУ". Зазначимо, що на брифінгу щодо затримання підозрюваних у справі про вбивство Шеремета 12 грудня представник поліції назвав подружжя Грищенків підозрюваними.
Цього ж дня в пресслужбі МВС спростували цю інформацію, уточнивши, що Інну і Влада Грищенків підозрюють у іншій справі - про замах на підприємця, але щодо справи Шеремета до них є "оперативний інтерес".
В ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером" глава МВС Арсен Аваков озвучив інформацію, що нібито Грищенко виготовили бомбу для вбивства Шеремета.
"Я вважаю, що сказане Аваковим виглядає дуже правдоподібно. Не хочу займатися героїзацією або, навпаки, когось атакувати, але робота Міністерства внутрішніх справ показала свій результат. І цей результат виглядає, на мою суб'єктивну думку, переконливо в частині розкриття замовників вбивства Павла Шеремета", - зазначив Лещенко.
За його даними, подружжя Грищенків "перебували в певних контактах з СБУ". Спецслужба, каже ексдепутат, "сприяла або, скажімо так, не перешкоджала" виїзду подружжя Грищенків із Дніпра до Києва в ніч, коли було скоєно вбивство Шеремета.
"У день вбивства їхні телефони перебували в Дніпрі. Вони не діяли. Тобто вони лежали безмовними, на них не відповідали, з них не виходили в інтернет. Тобто телефони майже добу лежали без руху. Саме собою це насторожує. На мою думку, це створюється алібі", - повідомив екснардеп
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.
Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".