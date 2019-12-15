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15.12.19 23:52

Уболівальники зірвали матч другого дивізіону Іспанії, обзиваючи українського нападника Зозулю. Ла Ліга підтримала рішення судді зупинити матч у зв'язку з образами і погрозами на адресу футболіста. ВIДЕО

Матч другого дивізіону Іспанії (Сегунди) між "Райо Вальєкано" і "Альбасете" призупинили після першого тайму і згодом відклали у зв'язку з образами на адресу українського нападника "Альбасете" Романа Зозулі.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Фанати господарів наприкінці першого тайму почали викрикувати на адресу українця різні образи, основною тематикою яких стало гасло "Зозуля - нацист". Через це "Альбасете" відмовився виходити на другий тайм зустрічі.

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У перерві по стадіону повідомили, що в разі припинення вигуків на адресу нападника, матч відновлять. Однак вболівальники не перестали ображати Зозулю і в "Альбасете" ухвалили рішення не повертатися на поле. Після першого тайму рахунок у матчі 0:0.

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Зазначається, що в зимове трансферне вікно сезону 2016/2017 Зозуля мав перейти в "Райо Вальєкано" з "Бетиса" на правах оренди до кінця сезону. Однак, гравець був змушений повернутися в севільський клуб, оскільки фанати "Райо" звинуватили його в нацизмі і заблокували його перехід. Підставою для таких звинувачень стало те, що Зозуля активно підтримував українську армію.

Варто зазначити, що фанати "Альбасете", а також гравці та тренерський штаб нинішнього клубу українця неодноразово висловлювали підтримку на адресу Зозулі у зв'язку з різними звинувачення на політичному ґрунті. Фанати "Райо Вальєкано" - ліві радикали.

Футбольна влада Іспанії виступила миттєво: "Ла Ліга повністю згодна з рішенням судді у зв'язку з серйозними образами і погрозами на адресу Романа Зозулі на прохання двох команд. Ми продовжуємо роботу з викорінення насильства, расизму і ксенофобії на стадіонах Іспанії", пише sports.ru.

В офіційній заяві "Альбасете" пояснювалося, що рішення ухвалено з метою захисту цінностей спорту.

Від імені "Райо Вальєкано" виступив президент клубу Рауль Мартін Преса: "Це дуже сумний вечір для нашого клубу і спорту. Ми хочемо різко засудити образи, які дозволила собі частина наших фанатів. Футбол - це об'єднання, а не роз'єднання. Те, що сталося сьогодні, не можна допускати".

У нинішньому сезоні Зозуля забив три голи і віддав гольовий пас у 16 матчах за "Альбасете". Його контракт з клубом розрахований до 2021 року. "Альбасете" посідає 8-ме місце в турнірній таблиці Сегунди.

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Нагадаємо, Роман Зозуля потрапив у скандал в Іспанії через те, що ультрас "Райо Вальєкано", куди його клуб "Бетіс" відправив у оренду, називають його фашистом.

Футболіст приїхав в "Райо Вальєкано" у футболці з гербом України. Іспанська преса назвала його нацистом. Пізніше газета вибачилася. Але під час одного з матчів своєї команди вболівальники "Райо Вальєкано" влаштували акцію проти Зозулі.

Українські дипломати звернулися до ФФУ і у футбольну лігу Іспанії.

Футболісти "Бетіса" публічно підтримали нападника Зозулю. Футболіст повернувся в розташування "Бетіса", але брати участь в офіційних матчах команди не може, оскільки заявлений за "Райо Вальєкано".

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