Офіційною різдвяною новорічною прикрасою Білого дому став вертоліт Сікорського. ВIДЕО

Асоціація щорічно вибирає тему для дизайну офіційної прикраси президентської ялинки, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

President Dwight D. Eisenhower served two terms as president, from 1953 to 1961. Throughout 2019, we will be remembering his presidency with stories, events, and the Official White House Christmas Ornament. Learn more here: https://t.co/yV1MsuCIXk pic.twitter.com/WGh0TgFe7D — White House History (@WhiteHouseHstry) February 20, 2019

Прикраса вшановує президента Дуайта Ейзенхауера, який першим прийняв рішення використовувати гелікоптери з метою перевезень перших осіб держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конгрес США розгляне законопроєкт, що засуджує утиски Росією віруючих на Донбасі і в Криму

Влітку 1957 року, президент Ейзенхауер проводив відпустку у Род Айленді, коли надійшла звістка про те, що він має повернутись до американської столиці.

Замість того, щоб використати президентську яхту, помічник порадив президенту скористатись вертольотом морської піхоти. Президент на вертольоті Сікорського перелетів до повітряної станції ВМС США, звідки президентський літак доправив його до Вашингтона. Подорож машиною тривала б декілька годин, човном – 40 хвилин, а гелікоптером Сікорського – лише сім хвилин. Так переказує історію компанія Lockheed Martin, яка раніше називалась компанія Sikorsky.

Успіх першого перельоту довів, що ці гелікоптери можуть сідати і відправлятись з південної галявини Білого дому і з того часу президенти США здійснюють перельоти до президентського літака саме на гелікоптері.

В грудні 1959 року президент Ейзенхауер здійснив перший закордонних переліт гелікоптером Сікорського S-58, йдеться на сайті Lockheed Martin.

На вдячність розробникові, президент Ейзенхауер написав особистого листа-подяку Ігореві Сікорському з нагоди 20-літнього ювілея гелікоптера VS300 у США.

"Можливо, ви знаєте, що я у нещодавні роки почав користуватись гелікоптером. Для моїх цілей вони безцінні. Мене також постійно вражають історії місій порятунку, коли їх унікальні можливості дозволили їм діяти з особливою ефективністю … рятуючи життя, які інакше було б втрачено", - йдеться в листі.

Зазначимо, що Ігор Сікорський емігрував до США з України в 1918 році. Видатний проєктувальник вертольотів і літаків народився в Києві і здобув освіту в Київському політехнічному інституті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Біля аеропорту "Київ" відкрили пам'ятник авіаконструктору Сікорському