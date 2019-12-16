Рада на цьому тижні розгляне ветовані Зеленським законопроєкти про ТСК і Пласт, - Стефанчук. ВIДЕО

"Просив би звернути увагу на деякі законопроєкти, які визначені президентом як невідкладні. Йдеться про № 2237. Треба вже завершити питання про недоторканність народних депутатів, тому що з 1 січня, ви знаєте, перестає діяти норма Конституції, і треба привести в порядок всі інші законопроєкти, які цього стосуються", - сказав Стефанчук на засіданні Погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту в понеділок, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

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У свою чергу перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко зазначив: "Дійсно, з 1 січня може статися правова колізія, що недоторканність знята, а реалізувати це неможливо. Ми сподіваємося, що депутати не почнуть прямо з 1 січня так поводитися, щоб була необхідність негайно реалізовувати застосування недоторканності. Але законодавчо врегулювати це обов'язково треба".

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Крім того, Стефанчук підкреслив, що президент "ініціює і дуже просить розглянути на цьому тижні дуже важливий для держави законопроєкт № 2513, який стосується злочинців "у законі", тому що це явище набуло просто катастрофічні наслідки в Україні".

Перший заступник голови парламенту також розповів, що на цьому тижні заплановано розглянути три законопроєкти, до яких Президент застосував право вето.

"Це питання Виборчого кодексу, законопроєкт про ТСК, про Пласт. Президент готовий підписати ці законопроєкти, якщо враховані його зауваження", - сказав Стефанчук представник глави держави в парламенті.