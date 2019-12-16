"Слуга народу" - проукраїнська партія. Було рішення, що ми не ходимо на канали Медведчука, і я написав про тих, хто порушує, - Гео Лерос. ВIДЕО

Про це дивіться в новому відеоблозі Юрія Бутусова "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.

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00:29 - Як Гео Лерос потрапив у політику

3:13 - Про мурал з портретом шкільної вчительки в Авдіївці

08:00 - "За весь час роботи я не використовував у своїх проєктах ні копійки бюджетних грошей"

12:00 - Як проходила співбесіда в партія "Слугу народу"

13:15 - "Ми програємо культурну інформаційну війну, бо весь світ думає, що Малевич - це російський художник, хоча він український"

14:15 - "Україна отримує від ввезення предметів мистецтва 15-30 тисяч гривень на рік, у мене була пропозиція скасувати ПДВ на ввезення картин"

16:20 - "Всі недооцінюють географічне положення України - ми можемо бути акселератором інтересу до мистецтва"

17:40 - Про зафарбований мурал Гео Лероса на Дарницькій площі

18:50 - Тіньовий ринок зовнішньої реклами в Києві: "В центрі Києва три роки висить банер нібито на демонтаж, і 400 тисяч гривень на місяць йдуть повз бюджет"

21:15 - Про особисте спілкування з Володимиром Зеленським та Андрієм Богданом

24:16 - Конфлікт з однопартійцем Максимом Бужанським

28:14 - Про скандальне листування в групі: моя мова була адресована командній позиції, а не Ірині Верещук, на її адресу образ не було

29:12 - "Бужанський - ведучий телеканалу ЗІК, він був там з самого початку, тому у мене питання до партії, яка взяла його в команду"

31:30 - Про ідеологію різношерстої фракції "Слуга народу"

37:30 - "В домінуючої більшості погляди у фракції проукраїнські"

40:55 - "Для мене націоналізм - це одне ціле з патріотизмом, 95% французів - націоналісти, якщо не всі 100%"

43:00 - Про напади на активістів і справу Сергія Стерненка

46:30 - Крім законопроєктів у сфері культури, хотілося б внести і прийняти ще два законопроєкти: про легалізацію медичної марихуани і дозвіл евтаназії для тяжкохворих

48:05 - Підтримую легалізацію грального бізнесу, проституції та право носіння з собою короткоствольної зброї для громадян

51:30 - Про зарплату народного депутата

55:55 - Чи встоїть фракція "Слуга народу" до наступних чергових виборів

59:40 - Про протести перед зустріччю в нормандському форматі

Нагадаємо, 5 грудня в ході засідання Ради нардепи від "Слуги народу" Бужанський і Лерос влаштували бійку за колоною сесійної зали. Пізніше стало відомо, що нардепи побилися в Раді через Верещук. За її словами, Лерос грубо висловився на її адресу, і Бужанський попросив його вибачитися.

Лерос зі свого боку заявив, що він нікого не ображав і попросив Верещук вказати конкретно, "що я написав і що адресував їй і, якщо там буде якась образа, адресована їй конкретно, то я вибачусь".

Пізніше ЗМІ опублікували листування в чаті "Sluga Speakers", яке стало приводом для конфлікту. У ньому нардепи обговорювали законопроєкти, які сьогодні стоять на порядку денному. Паралельно йшов обмін репліками між Верещук і Леросом. Так, судячи з фото, Ірина Верещук закликала Лероса не використовувати мати у розмові.

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"Якщо дозволите, то просила би без матів писати, пане Гео, а посміємося завтра разом, ок?" - написала Верещук. Відповідь Лероса була досить лаконічною і мала такий вигляд: "Нех#й робити".

Тоді Верещук знову спробувала закликати Лероса до коректних висловлювань і вибачень.

"Сподіваюся, ви знайдете час вибачитися за мати, а решта - все обговоримо спокійно і виважено, якщо ви на таке здатні. З повагою", - зазначила Верещук у листуванні. У відповідь Лерос дав зрозуміти, що вибачатися не має наміру. "У мене щільний графік, років через 8 давай", - написав він.