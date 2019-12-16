Захисту блокують можливість ознайомлення з матеріалами справи про вбивство Шеремета, - адвокат Кузьменко Добош. ВIДЕО

Адвокат підозрюваної у справі про вбивство Павла Шеремета Юлії Кузьменко заявив, що у нього не приймають клопотання про ознайомлення з матеріалами справи.

Про це він написав на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

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"Виявляється старшого слідчого Бирко Василя Анатолійовича, який підписав підозру (у справі про вбивство Шеремета. - Ред.), на місці немає і тиждень не буде. Запропонував мені здати клопотання через канцелярію. Ні-ні не прокатить! Особисто слідчому під розпис хочу! В групі є ще вагон слідчих! Визначають кого до мене прислати. Подивлюсь як швидко дадуть матеріали на ознайомлення! Хочу сьогодні, прямо негайно! В такій резонансній справі приходьте завтра чи потім не прокатить! Чекаю!" - розповів він.

"Це гроьобаний треш! Бирко, мене не буде! Отримати клопотання не можу! Звоню помічнику Подоляк Анджею! Отримати клопотання не може, він в суді пропоную приїхати в суд, зразу він кудись ще зібрався, пропоную іншого слідчого дати. Вони не можуть залучалися лише для окремих слідчих дій! І коли дадуть матеріали, будуть визначатися! Дзвоню іншій слідчій, мороз повний! Прийшов в приймальню громадян, розписуватися про отримання не хочуть! Дівчина уставшім голосом пропонує його просто залишити!

Мені Авакову чи що дзвонити, щоб він розписався?!" - повідомив пізніше Добош.

"Старший слідчий Бирко Василь Анатолійович, та його помічник Подоляк Анджей просто не беруть трубку. Повний ігнор та блокування можливості ознайомитися з матеріалами справи", - резюмував Добош.

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".