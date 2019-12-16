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16.12.19 17:51

"Цікаво було би прокинутися, а блокпостів немає. Ось це було б добре", - жителі окупованого Донецька про результати "нормандської" зустрічі. ВIДЕО

Жителі окупованого Донецька розповіли про свої враження від зустрічі "нормандської" четвірки і поділилися думкою про результати переговорів в Парижі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Донбас.Реалії, у жителів окупованого міста запитали думку про декілька ініціатив, озвучених під час переговорів. Зокрема про ініціативи президента Зеленського залучити до мінських переговорів представників біженців із Донецька, які проживають на підконтрольній Україні стороні і про повне припинення вогню на лінії розмежування.

"Цікаво було би прокинутися, а блокпостів немає. Ось це було б добре", - сказав один із жителів міста.

Втім опитування показало, що в окупованому місті є кремлівські прихильники.

"Ми готові за російськими паспортами в чергу", - запевняє одна з жінок.

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