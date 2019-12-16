Ексбоєць спецзагону МВС Білорусі Гаравський зізнався в участі у вбивствах опозиціонерів 20 років тому, - DW. ВIДЕО

Ексбоєць СОБР Юрій Гаравський розповів про свою участь в їхньому викраденні і вбивстві в ексклюзивному інтерв'ю DW, інформує Цензор.НЕТ.

Навесні і восени 1999 року в Мінську зникли ексглава МВС Юрій Захаренко, колишній віце-спікер Верховної Ради Білорусі Віктор Гончар і підприємець Анатолій Красовський, який підтримував опозицію. Колишній боєць білоруського СОБР Юрій Гаравський стверджує, що їх викрали і вбили бійці спеціального загону швидкого реагування внутрішніх військ МВС Білорусі. Серед учасників убивств був і сам Юрій Гаравський.

За його словами, наказ про затримання бійцям віддавав засновник СОБР підполковник Дмитро Павличенко. Він, як заявляє, Гаравський, і застрелив політиків і бізнесмена. Колишній СОБРовець упевнений, що про ці вбивства знали чиновники Білорусі - тодішній глава МВС Юрій Сиваков і секретар Ради безпеки Віктор Шейман. Гаравський вважає, що в курсі був і президент Лукашенко, однак стверджувати це не береться.

"Всі накази віддавалися в усній формі. Таке поняття як наказ, надрукований такого-то числа, - це міф", - говорить він.

Визнання Гаравського відповідають висновкам спеціального доповідача Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Христоса Пургурідеса, який у 2004 році розслідував зникнення опозиціонерів. СОБР він називає "ескадроном смерті на чолі з Павліченком".

Юрій Гаравський втік із Білорусі в жовтні 2018 року, побоюючись переслідувань. Зараз 41-річний білорус перебуває в одній з європейських країн, де він попросив про притулок. У російську редакцію DW він звернувся сам у вересні 2019 року. Він стверджує, що готовий розповісти все, що йому відомо, під присягою.

При цьому відповіді Гаравського на деякі запитання були непереконливими. Наприклад, чому він вирішив розповісти про свою участь у вбивствах, як йому вдалося втекти з Білорусі, чим він займався після того, як пішов із СОБР у 2003 році. Втім, Юрій Гаравський показав DW копії документів, що підтверджують його історію. Оригінали, за його словами, зберігаються в надійному місці. Після перевірки вказаних ним фактів - наскільки це було можливо, - DW вирішила опублікувати його розповідь.