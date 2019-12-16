Мовне питання в Україні завжди було темою розбрату, від цього завжди перемагала Росія, - Лерос. ВIДЕО

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Лерос зазначив: "Піднімаються мовні питання. Наприклад, я - російськомовний українець. Але я - до мозку кісток українець, я - патріот своєї країни. Не важливо, якою мовою ти розмовляєш - українською, білоруською чи молдавською. Ти - українець, ти - патріот.

У нас в країні тема мови завжди була темою розбрату і, на жаль, від цього завжди перемагала Росія. У нас від внутрішнього конфлікту завжди перемагає третя сторона. Тому я не хотів би піднімати тему мови. У нас державна мова, безумовно, одна, вона навіть не обговорюється - це українська. Тому доливати олії в тему розбрату..."



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