"Женя, ти шо, дебіл?.. Вибачте лисого глупця, во ім'я сина і отця, пресвята погорілиця", - "Квартал 95" присвятив ще один номер ексглаві НБУ Гонтаревій. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "кварталівці" спробували вибачитися перед колишньою головною банкіркою країни і заспівали про неї пісню.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"В жінки прошу пробачення, нову збудуємо дачу вам, гроші зберем на карточку, на "Дельта банку" карточку. Те, що звучала пісня ця, вибачте лисого глупця, во ім'я сина і отця, пресвята погорілиця", - йдеться в пісні на фрагменті аматорського відеозапису з концерту, що з'явилася в мережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валєрія думає на Валєріча", - "Квартал 95" у пісні про підпал будинку Гонтаревої. ВIДЕО

Нагадаємо, пісню про згорілий будинок Гонтаревої, що прозвучала в ефірі випуску "Кварталу 95" 19 жовтня, виконували співачки Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки і гуморист Євген Кошовий. Зокрема прозвучали такі рядки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валеріча (Ігоря Коломойського. - Ред.)", "Мораль проста - хата згоріла зі стида", "Люди вогонь побачили – допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Будинок Валерії Гонтаревої під Києвом в с. Гореничі був спалений в ніч на 17 вересня в результаті підпалу. Будівля вигоріла практично повністю, оскільки вогнищ пожежі було кілька.