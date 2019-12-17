"Ківа судимий за корупційний злочин і амністований за сумнівних обставин", - "Наші гроші" показали психлікарню, в якій за документами лікувався нардеп від ОПЗЖ. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому розслідуванні журналістів проєкту "Наші гроші".

Згідно з текстом вироку, Ківа скоїв злочин у 2011 році, коли був заступником начальника управління захисту прав споживачів у Полтавській області. Ківа вимагав хабар у підприємця Ігоря Горбатенка. Управління нарахувало підприємцю штраф в розмірі 23 тис. доларів, але Ківа запропонував Горбатенку "відкупитися" хабарем - всього 1,5 тис. доларів. Ці гроші двома траншами мали передати брату Ківи, Дмитру. Підприємець повідомив про злочинний намір Ківи правоохоронців, і під час передачі другої частини грошей Дмитра Ківу затримали. В той самий час затримали і самого Іллю.

У розслідуванні йдеться, що суд врахував пом'якшуювальні обставини. Одна з них - довідка з Полтавської обласної психіатричної лікарні, в якій стверджується, що Ківа був на лікуванні з діагнозом "наслідки закритої черепно-мозкової травми з психопатизацією особистості". На момент суду у Ківи була друга група інвалідності і "хворобливий стан".

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Суд визнав Ківу винним в отриманні хабаря в особливо великому розмірі та призначив покарання у вигляді штрафу.

"Тобто завдяки всім пом'якшувальним обставинам, зокрема, завдяки довідці про "хворобливий стан здоров'я", Ілля Ківа за тяжкий злочин, за який можна було загриміти легко років на 8, отримав просто штраф", - йдеться в розслідуванні.

Пізніше - в 2014 році, суд повторно розглянув справу Ківи через появу нових обставин і виніс новий вирок, але за іншою статтею, яка дозволяє застосувати до Ківи амністію і визнати його не судимим.

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