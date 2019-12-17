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17.12.19 13:24

У сутичках під Радою постраждали двоє наших журналістів, - Hromadske. ВIДЕО

Під Верховною Радою сталися сутички під час мітингу проти ухвалення закону про ринок землі. Журналісти hromadske постраждали під час цих зіткнень. Увага, на відео ненормативна лексика!

Представники організації "Нацкорпус" хотіли встановити намети перед будівлею парламенту. Поліцейські запитали у них, чи є дозвіл на установлення наметів. Через це відбулися зіткнення протестувальників з правоохоронцями. Представники "Нацкорпусу" облили зеленкою поліцейських. Правоохоронці натомість використовували сльозогінний газ, пише hromadske, передає Цензор.НЕТ.

Журналісти hromadske постраждали під час зіткнень на мітингу біля Верховної Ради.

"Зокрема, журналістку Вікторію Рощин і оператора Олексія Нікуліна заляпали сльозогінним газом, який застосували в зіткненнях між спецпризначенцями і мітингувальниками. Також у журналістки з рук вибили телефон, коли вона знімала сутички. Крім того, в сторону журналістів летіли палиці від наметів, які протестують хотіли встановити біля будівлі парламенту", - повідомляє видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети.

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