У сутичках під Радою постраждали двоє наших журналістів, - Hromadske. ВIДЕО

Представники організації "Нацкорпус" хотіли встановити намети перед будівлею парламенту. Поліцейські запитали у них, чи є дозвіл на установлення наметів. Через це відбулися зіткнення протестувальників з правоохоронцями. Представники "Нацкорпусу" облили зеленкою поліцейських. Правоохоронці натомість використовували сльозогінний газ, пише hromadske, передає Цензор.НЕТ.

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Журналісти hromadske постраждали під час зіткнень на мітингу біля Верховної Ради.

"Зокрема, журналістку Вікторію Рощин і оператора Олексія Нікуліна заляпали сльозогінним газом, який застосували в зіткненнях між спецпризначенцями і мітингувальниками. Також у журналістки з рук вибили телефон, коли вона знімала сутички. Крім того, в сторону журналістів летіли палиці від наметів, які протестують хотіли встановити біля будівлі парламенту", - повідомляє видання.

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Нагадаємо, під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети.