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17.12.19 16:58

"Щоб довести, що ми з вами на одній хвилі", - Трамп без штанів грає Зеленському на роялі в пародії "Кварталу 95". ВIДЕО

Актори "Кварталу 95" на концерті 15 грудня показали номер, в якому американський президент Дональд Трамп без штанів грає на роялі для Володимира Зеленського.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в номері Дональд Трамп нібито дзвонить українському президенту Володимиру Зеленському по Skype, щоб привітати його з Новим роком.

За сценарієм, Трамп скаржиться Зеленському, що після їхньої останньої зустрічі справи у нього йдуть "не дуже" і просить позичити поліграф для майбутнього допиту в конгресі у справі про імпічмент. Щоб довести, що "він на одній хвилі" із Зеленським, Трамп знімає штани і починає грати на роялі різдвяну мелодію не використовуючи при цьому руки.

Фрагмент аматорської зйомки цього номера опубліковано в мережі.

Нинішній президент України Володимир Зеленський, будучи актором "Кварталу 95" брав участь у номері з подібним сценічним трюком у 2016 році.

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