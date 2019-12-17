8 автоматів, 16 пістолетів, 70 гранат, вибухівка і 10 тис. патронів виявлено під час обшуку в Рівному, - МВС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

У рамках розслідування кримінального провадження за фактом замаху на вбивство судді Рівненського міського суду, яке мало місце 25 лютого цього року, поліцейські затримали 45-річного жителя Рівного, який вчора, 16 грудня, в обласному центрі підпалив автомобіль. В гаражному приміщенні кооперативу, яким користувався зловмисник, провели санкціонований обшук.

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За результатами слідчих дій у гаражі було вилучено 70 корпусів гранат та запалів до них, 27 електродетонаторів, 6 тротилових шашок, 4,5 кг тротилу, 2 кг пластиду, один саморобний радіокерований вибуховий пристрій, 11 РПГ, 28 ВОГ, один підстовбурний гранатомет, 16 пістолетів, 5 револьверів, 4 пістолети-кулемети, 8 автоматів Калашникова, 5 гвинтівок, одна СВД, одна гладкоствольна рушниця і більш ніж 10 тис. патронів різних калібрів. Крім того, поліцейські знайшли чорнові записи із зазначенням прізвищ осіб, щодо яких вчинялися і планувалися злочини.

Все вилучене в рамках кримінального провадження, яке порушене за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, вибуховими речовинами та вибуховими припасами), направлено для проведення експертизи.

Вчора, 16 грудня, затриманому за підпал автомобіля в Рівному слідчі повідомили про підозру і підготували клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Крім того, під час обшуку в квартирі підозрюваного поліцейські вилучили патрони.

Перевіряється його причетність до скоєння інших злочинів і встановлюють коло ймовірних спільників.