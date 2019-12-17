Поліція відпустила затриманих під Радою. ВIДЕО

Про це повідомляє hromadske з місця подій, інформує Цензор.НЕТ.

Поліція відпустила 26 затриманих уранці під час мітингів під Радою проти закону про ринок землі. Біля відділу поліції Печерського району зібралися представники "Нацкорпусу" й інших націоналістичних сил, які вимагали відпустити затриманих pic.twitter.com/A6Qb4TkH69 — hromadske (@HromadskeUA) December 17, 2019

Представники Національного корпусу та інших націоналістичних організацій приїхали під Печерський райвідділ поліції і вимагали відпустити затриманих.

За даними 5 каналу, затриманих відпускали по дві-три особи кожні 7-10 хвилин.

Представники Нацкорпусу вирішили повернутися до Верховної Ради.

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Нагадаємо, під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети. У сутичках під Радою постраждали двоє журналістів. За даними поліції, в зіткненнях біля Верховної Ради постраждали двоє поліцейських. Один активіст затриманий. Тим часом, "Батьківщина" заблокувала президію і трибуну ВР. У підсумку, Рада достроково закрила ранкове засідання і пішла на засідання аграрного комітету.

Тим часом, учасники мітингу проти ринку землі встановили під Радою намети. Разом з тим, під Радою поновилися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані. У поліції пізніше повідомили, що затримано найбільш активних учасників акції під Радою, намети демонтовано.

Тим часом, рух транспорту по вул. Грушевського під Радою відновлено. Правоохоронці конфіскували демонтовані намети мітингувальників.

Зазначимо, що в результаті Разумков відкрив і відразу ж закрив вечірнє засідання Ради.