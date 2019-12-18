"Розслідуйте, а не шийте", - у Харкові відбулася акція на підтримку підозрюваного у справі про вбивство Шеремета Антоненка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Акція відбулася за ініціативою письменника і музиканта Сергія Жадана, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

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Серед іншого активісти розтягнули білі нитки поряд зі сценою. На їхню думку, це символ справи, в якій за неоднозначними доказами намагаються притягти до відповідальності непричетних до вбивства.

Крім Жадана, в концерті взяли участь групи "Лінія Маннергейма", "Папа Карло" та інші виконавці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваний у справі про вбивство Шеремета Антоненко відмовився давати свідчення слідству, - адвокати

За інформацією головного редактора місцевого новинного порталу 057.ua Олега Скрипника, концерт на підтримку Riffmaster'а відвідали понад тисяча осіб.

"Харків показав себе! Нас було понад тисяча осіб. Але насправді нас у рази і рази більше. Ми своїх не здаємо. Риф цього не робив. Аваков - чорт. Слава Україні!", - прокоментував він.











Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".