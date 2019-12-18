У Зеленського немає кримінальної політики щодо боротьби зі злочинністю, а в економічній команді президента нарцисичні лідери, - Сакварелідзе. ВIДЕО

Про це дивіться в новому відеоблозі Юрія Бутусова "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.

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00:50 - Давид Сакварелідзе про те, як він став борцем з корупцією

3:20 - Як захищав у суді новий грузинський прапор

6:35 - Як насправді відбувався процес боротьби з корупцією в Грузії

9:15 - Перше правило грузинських реформ - створювати нове, а не управляти старим

13:20 - "Ми в Грузії вбили культ чиновника, в Україні він поки не знищений"

17:00 - Мотивації чиновників, і зокрема прокурорів в Україні

20:00 - Перші гучні посадки в Грузії

23:00 - Як працює співпраця зі слідством в Грузії

28:40 - В українській системі більше проблеми з менеджментом, ніж зі знанням закону

33:00 - Вироблення кримінальної політики в Грузії

34:50 - Мінімальна зарплата прокурора в Україні має бути дві тисячі доларів

36:15 - Формування нових грузинських судів

41:05 - Про затримання за корупцію: "Доводилося затримувати навіть знайомих, близьких людей моєї родини"

47:00 - Олігархи в Грузії

49:00 - "Меценат" Бідзіна Іванішвілі і російські гроші

54:40 - "Система держави в Україні поки не здатна виграти війну в олігархату"

56:00 - Чому в Грузії стався крах політичної сили Саакашвілі і чим "Грузинська мрія" підкупила грузинів

58:40 - "За 8 років Грузію покинули 20% населення, там демографічна катастрофа"

1:02:00 - "Зеленський повинен оголошувати війну не ФОПам, а чиновникам, які втручаються в автономність українського громадянина"

1:08:50 - Не можна допускати сепаратизму в тих місцях, де держава ослабла

1:09:30 - Як Юрій Косюк привіз "грузинський десант" в Україну

1:13:40 - "Було непросто здати грузинський паспорт, це прожите життя"

1:16:20 - Як проходив відбір на директора НАБУ і як виграв Артем Ситник

1:19:55 - Про останнє спілкування з Петром Порошенком

1:23:15 - Перший конфлікт із колишнім генпрокурором Віктором Шокіним і Петром Порошенком: "Мене тримали за бовдура"

1:29:30 - Справа проти Байдена і роль у цьому Віктора Шокіна: "Луценко втягнув Україну в дуже неприємний скандал"

1:37:30 - Побажання Давида Сакварелідзе політичній команді Володимира Зеленського

1:39:30 - Як можна побороти контрабанду в Україні: "За такого розкладу, як сьогодні, це неможливо, тим більше, в короткостроковій перспективі".

Давид Сакварелідзе в 2008-2012 роках був першим заступником головного прокурора Грузії.

У лютому 2015 року тодішній глава ГПУ Віктор Шокін призначив його своїм заступником. У вересні 2015 року Сакварелідзе зайняв ще одну посаду - прокурора Одеської області. На початку березня 2016 року Сакварелідзе був призначений старшим у групі з розслідування справи "діамантових прокурорів". Пізніше він повідомив, що сімом працівникам ГПУ, які працювали під його началом над цією справою, вручили повідомлення про звільнення, а крім того, в ГПУ готують їх прослушку і обшуки.

Сакварелідзе публічно критикував Шокіна і говорив, що в ГПУ нічого не зміниться, поки новий генпрокурор "не змінить хірургічним шляхом" існуючу систему.

Нагадаємо, заступника генпрокурора - прокурора Одеської області Давида Сакварелідзе 29 березня 2016 року звільнили з прокуратури. Його посаду генеральний прокурор Віктор Шокін ліквідував, а самого Сакварелідзе разом зі звільненням також притягнув до дисциплінарної відповідальності "за грубе порушення правил прокурорської етики та втручання в непередбаченому законодавством порядку в службову діяльність іншого прокурора, вчинення вчинку, який порочить працівника прокуратури, невиконання та неналежне виконання службових обов'язків".