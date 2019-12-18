З початку поточної доби ворог обстріляв позиції ОС у районі Новолуганського, Березового і Водяного, поранений один український воїн, - Міноборони. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

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"З 06.50 бойові дії тривали протягом півгодини в районі Новолуганського. Окупанти відкрили вогонь з напрямку від Доломітного.

З 07.30, протягом півтори години, російсько-окупаційні війська вели прицільний обстріл наших оборонців н.п. Березове.

З 10.30, протягом 20 хвилин, ворог вів щільний вогонь з напрямку від н.п. Заїченко по нашим захисникам Водяного", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що українські воїни адекватно реагували на ворожу вогневу активність, застосовуючи стрілецьке озброєння.

"Сьогодні, внаслідок ворожого прицільного вогню отримав поранення один наш герой. Воїна евакуйовано до військового мобільного госпіталя", - повідомили у відомстві.

Нагадаємо, 17 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. В результаті ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил.