Система держави в Україні поки не здатна виграти війну в олігархату, - Сакварелідзе. ВIДЕО

Про це дивіться в новому відеоблозі Юрія Бутусова "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.

"В Україні все обіцяють створити загальні правила для олігархів, і самі олігархи, так вони заявляють, принаймні, готові підлаштовуватися під ринкові правила, якщо буде якась конкуренція. Але не може бути подвійних стандартів, не може бути "улюблений олігарх" і "нелюбимий олігарх", тоді вони почнуть воювати, а держава поки що слабка. На сьогодні держава і система, яка працює, не може виграти війну в олігархату в Україні. Але мають бути загальні правила для всіх, не повинно бути так, що цей олігарх наш, а цей - не наш, цей канал наш, а цей - не наш", - заявив Сакварелідзе.

Повну версію інтерв'ю з Давидом Сакварелідзе дивіться на youtube-каналі Цензор.НЕТ.