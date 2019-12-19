ОПЗЖ і "Батьківщина" захопили крісло глави аграрного комітету, намагаючись не допустити розгляду правок до законопроєкту про ринок землі. ВIДЕО

Про це у Facebook написав журналіст Богдан Амінов, передає Цензор.НЕТ

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"Тимошенко капосно розкидає папери у Верховній Раді (мілашно, чи не так?), А Ківа - штовхається зі "слугами народу". Шуфрич заспокоює його обіймами.

Опозиція зриває голосування.

Це відбувається просто зараз, о десятій вечора", - зазначає журналіст.

За його словами, "Опозиційна платформа - За життя" і "Батьківщина" під крики "ганьба" захопили крісло глави аграрного комітету в спробах не допустити розгляду правок до законопроєкту про ринок землі.

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