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19.12.19 07:33

ОПЗЖ і "Батьківщина" захопили крісло глави аграрного комітету, намагаючись не допустити розгляду правок до законопроєкту про ринок землі. ВIДЕО

Депутати від ПП "Опозиційна платформа - За життя" і "Батьківщина" на засіданні аграрного комітету пізно ввечері захопили крісло глави.

Про це у Facebook написав журналіст Богдан Амінов, передає Цензор.НЕТ

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"Тимошенко капосно розкидає папери у Верховній Раді (мілашно, чи не так?), А Ківа - штовхається зі "слугами народу". Шуфрич заспокоює його обіймами.

Опозиція зриває голосування.

Це відбувається просто зараз, о десятій вечора", - зазначає журналіст.

За його словами, "Опозиційна платформа - За життя" і "Батьківщина" під крики "ганьба" захопили крісло глави аграрного комітету в спробах не допустити розгляду правок до законопроєкту про ринок землі.

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ОПЗЖ і Батьківщина захопили крісло глави аграрного комітету, намагаючись не допустити розгляду правок до законопроєкту про ринок землі 01

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