Путін ніколи не піде з Донбасу, - Єлісєєв. ВIДЕО

Про це дивіться в новому відеоблозі Олексія Братущака "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.

Підписуйтеся на youtube-канал "Цензор.НЕТ"

01:45 - Про підсумки зустрічі нормандської четвірки в Парижі: "Ми легалізували російський сценарій імплементації Мінська-2"

03:55 - "Ще кілька тижнів тому у президентської команди були "більш амбітні" плани щодо Донбасу

06:00 - Про прописану в підсумковому конюміке інкорпорацію формули Штайнмаєра в українське законодавство

06:20 - "Ми визнали, що майбутні місцеві вибори на Донбасі не будуть відповідати високим демократичним стандартам БДІПЛ ОБСЄ"

06:45 - У чому полягає небезпека формулювання визнати вибори "в цілому" відповідними стандартам

09:13 - Коли Росія вперше спробувала нав'язати "формулу Штайнмаєра"

12:35 - "Ключове питання - це кордон, кордон - це безпека"

14:20 - Про розробку дорожньої карти реалізації Мінських домовленостей: "70% тексту було погоджено, зараз, я так розумію, ми ці речі анулювали"

17:15 - Відкриття нових пунктів пропуску для цивільних через лінію розмежування

20:01 - Можливі пункти розведення, які обговорювалися в 2014 році

21:40 - "Йдеться не про розведення, а про відступ українських військ"

22:48 - "Недарма президент Порошенко постійно каже не вірити Путіну - ми тоді йому повірили"

24:55 - Про пресконференцію лідерів нормандської четвірки і реакцію Зеленського на виступ Путіна

25:30 - Як відбувається підготовка до самітів нормандської четвірки

27:32 - Чому Володимир Зеленський сидів сам на саміті в Парижі

29:55 - Про проколи української протокольної служби в підготовці до саміту

31:01 - "Я говорив з багатьма учасниками саміту в Парижі, всі визнають, що підготовка була не на дуже високому рівні. Було багато непродуманих деталей"

32:18 - Значення спільної пресконференції і комюніке

34:28 - Ляпи Володимира Зеленського на спільній пресконференції: "президент не назвав Росію агресором"

35:48 - Що і як говорив Петро Порошенко під час переговорів і після них

39:00 - Про обстріл Краматорська перед самітом нормандської четвірки в Мінську в лютому 2015 року

40:05 - "Ми можемо критикувати Порошенка, але 2014 і 2019 рік - це дві великі різниці, давайте скажемо відверто"

40:27 - "Були і більш різкі фрази" - про те, чи називав Порошенко Путіна х#йлом

41:52 - "Путін ніколи не піде з Донбасу"

43:18 - Як Владислав Сурков, перебуваючи під санкціями, потрапляє в Європу

44: 57 - Сурков "неприємна, цинічна, агресивна людина"

47:50 - "14-годинне інтерв'ю нашого президента - це подарунок для спецслужб, і не тільки російських"

48:30 - Роль помічника президента Андрія Єрмака

50:40 - "Єрмак досі розповідає, що у всьому винен Порошенко і вони змушені розсьорбувати домовленості, які він підписав"

51:49 - "Я не знайшов людей, які вчилися разом з Андрієм Єрмаком в Інституті міжнародних відносин"

53:26 - У КІМВ добре англійську мову не знали тільки "люди зі специфічними завданнями з відповідних служб"

55:05 - Що може змінитися за 4 місяці до наступної нормандської зустрічі

58:20 - "Західні партнери вітатимуть мир, і не важливо, на яких умовах він буде, навіть федералізацію, німці і французи не раз про це говорили"

01:00:01 - Щойно санкції проти Росії скасують, конфлікт стане замороженим, і вже в червні буде дуже складно переконати партнерів їх продовжити