Боротьба України проти РФ - це і наша боротьба, їхня оборона - це оборона США, - конгресмен Шифф на дебатах щодо імпічменту Трампа. ВIДЕО

Цензор.НЕТ публікує цю частину виступу Шиффа.

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"Я уважно слухав своїх колег. Якщо відкинути шум і лють, які ні про що не говорять, то все, що залишиться в їхніх словах, це "чому нас має хвилювати, що президент зробив Україні?"

Ну, насамперед ми маємо дбати про наших партнерів. Ми маємо дбати про Україну. Ми маємо дбати про країну, яка бореться за те, щоб бути вільною і демократичною.

Ми ж дбали про демократію! Ми ж дбали про наших партнерів. Ми ж протистояли Путіну і Росії. І я знаю, що партія Рональда Рейгана теж це робила.

Чому ми маємо дбати про Україну? Тому що це більше, ніж про Україну. Це про нас. І про нашу національну безпеку. Їхня боротьба - це наша боротьба. Їхня оборона - це наша оборона. Коли Росія намагається зі зброєю в руках перекроїти карту Європи вперше з часів Другої світової, а Україна цьому протистоїть, то це також і наша боротьба.

І коли президент приносить у жертву наш інтерес і безпеку заради того, щоб бути знову обраним, він жертвує нашою країною заради особистої вигоди ", - сказав Шифф.

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19 грудня Палата представників США, фактично підконтрольна Демократичній партії, проголосувала за імпічмент Трампу. Його визнали винним у зловживанні владою і в "перешкоджанні конгресу".

Подальші слухання з цього питання відбудуться в Сенаті - верхній палаті парламенту.

Палата представників Конгресу США почала процедуру імпічменту Трампа 25 вересня. Приводом стала його телефонна розмова з українським лідером Володимиром Зеленським: члени Демократичної партії хочуть довести, що глава США тиснув на українського колегу, щоб той стимулював розслідування корупційної справи проти сина Джо Байдена. Водночас Байдена вважають найперспективнішим опонентом Трампа на виборах у 2020 році.