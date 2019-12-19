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19.12.19 12:35

"Нам потрібні ліки. Ми хочемо жити": активісти пікетують ОП з вимогою забезпечити своєчасну закупівлю ліків для ВІЛ-позитивних пацієнтів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 19 грудня, активісти і пацієнти пікетують будівлю Офісу Президента в Києві з вимогою забезпечити закупівлю ліків, необхідних ВІЛ-позитивним пацієнтам.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Активісти і пацієнти принесли і встановили біля входу до Офісу Президента чорну ялинку, яку прикрасили порожніми банками з-під ліків як символ того, що ВІЛ-позитивні громадяни України можуть опинитися без необхідних їм препаратів.

Мітингувальники просять Президента України Володимира Зеленського вирішити ситуацію із забезпеченням їх ліками.

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"Уже з Нового року пацієнти з ВІЛ по всій Україні будуть змушені перервати лікування через відсутність ліків. Міністерство охорони здоров'я провалило закупівлю препаратів, необхідних для постійного лікування ВІЛ-позитивних людей. За оцінками БО "100% життя", до 92 тисяч людей, що живуть з ВІЛ, можуть залишитися без лікування", - заявили організатори акції.

Нам потрібні ліки. Ми хочемо жити: активісти пікетують ОП з вимогою забезпечити своєчасну закупівлю ліків для ВІЛ-позитивних пацієнтів 01
Нам потрібні ліки. Ми хочемо жити: активісти пікетують ОП з вимогою забезпечити своєчасну закупівлю ліків для ВІЛ-позитивних пацієнтів 02
Нам потрібні ліки. Ми хочемо жити: активісти пікетують ОП з вимогою забезпечити своєчасну закупівлю ліків для ВІЛ-позитивних пацієнтів 03
Нам потрібні ліки. Ми хочемо жити: активісти пікетують ОП з вимогою забезпечити своєчасну закупівлю ліків для ВІЛ-позитивних пацієнтів 04
Нам потрібні ліки. Ми хочемо жити: активісти пікетують ОП з вимогою забезпечити своєчасну закупівлю ліків для ВІЛ-позитивних пацієнтів 05
Нам потрібні ліки. Ми хочемо жити: активісти пікетують ОП з вимогою забезпечити своєчасну закупівлю ліків для ВІЛ-позитивних пацієнтів 06
Нам потрібні ліки. Ми хочемо жити: активісти пікетують ОП з вимогою забезпечити своєчасну закупівлю ліків для ВІЛ-позитивних пацієнтів 07
Нам потрібні ліки. Ми хочемо жити: активісти пікетують ОП з вимогою забезпечити своєчасну закупівлю ліків для ВІЛ-позитивних пацієнтів 08
Нам потрібні ліки. Ми хочемо жити: активісти пікетують ОП з вимогою забезпечити своєчасну закупівлю ліків для ВІЛ-позитивних пацієнтів 09
Нам потрібні ліки. Ми хочемо жити: активісти пікетують ОП з вимогою забезпечити своєчасну закупівлю ліків для ВІЛ-позитивних пацієнтів 10
Нам потрібні ліки. Ми хочемо жити: активісти пікетують ОП з вимогою забезпечити своєчасну закупівлю ліків для ВІЛ-позитивних пацієнтів 11
Нам потрібні ліки. Ми хочемо жити: активісти пікетують ОП з вимогою забезпечити своєчасну закупівлю ліків для ВІЛ-позитивних пацієнтів 12
Нам потрібні ліки. Ми хочемо жити: активісти пікетують ОП з вимогою забезпечити своєчасну закупівлю ліків для ВІЛ-позитивних пацієнтів 13
Нам потрібні ліки. Ми хочемо жити: активісти пікетують ОП з вимогою забезпечити своєчасну закупівлю ліків для ВІЛ-позитивних пацієнтів 14
Нам потрібні ліки. Ми хочемо жити: активісти пікетують ОП з вимогою забезпечити своєчасну закупівлю ліків для ВІЛ-позитивних пацієнтів 15
Нам потрібні ліки. Ми хочемо жити: активісти пікетують ОП з вимогою забезпечити своєчасну закупівлю ліків для ВІЛ-позитивних пацієнтів 16
Нам потрібні ліки. Ми хочемо жити: активісти пікетують ОП з вимогою забезпечити своєчасну закупівлю ліків для ВІЛ-позитивних пацієнтів 17

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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