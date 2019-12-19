"Нам потрібні ліки. Ми хочемо жити": активісти пікетують ОП з вимогою забезпечити своєчасну закупівлю ліків для ВІЛ-позитивних пацієнтів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

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Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Активісти і пацієнти принесли і встановили біля входу до Офісу Президента чорну ялинку, яку прикрасили порожніми банками з-під ліків як символ того, що ВІЛ-позитивні громадяни України можуть опинитися без необхідних їм препаратів.

Мітингувальники просять Президента України Володимира Зеленського вирішити ситуацію із забезпеченням їх ліками.

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"Уже з Нового року пацієнти з ВІЛ по всій Україні будуть змушені перервати лікування через відсутність ліків. Міністерство охорони здоров'я провалило закупівлю препаратів, необхідних для постійного лікування ВІЛ-позитивних людей. За оцінками БО "100% життя", до 92 тисяч людей, що живуть з ВІЛ, можуть залишитися без лікування", - заявили організатори акції.



































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ