"Земля Божий дар, а не товар", - мітингувальники проти ринку землі заблокували рух на Хрещатику в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

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Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Учасники акції проти ринку землі заблокували рух вулицею Хрещатик у центрі Києва в районі ЦУМу і вул. Хмельницького. Мітингувальники безперервно ходять через пішохідний перехід, таким чином автотранспорт не має можливості проїхати.

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Водночас учасники мітингу пропускають "швидкі" і громадський транспорт.

Активісти тримають у руках плакати зі своїми вимогами, а також прапори із символікою політсил.









































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ