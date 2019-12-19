"Земля Божий дар, а не товар", - мітингувальники проти ринку землі заблокували рух на Хрещатику в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Учасники акції проти ринку землі заблокували рух вулицею Хрещатик у центрі Києва в районі ЦУМу і вул. Хмельницького. Мітингувальники безперервно ходять через пішохідний перехід, таким чином автотранспорт не має можливості проїхати.
Водночас учасники мітингу пропускають "швидкі" і громадський транспорт.
Активісти тримають у руках плакати зі своїми вимогами, а також прапори із символікою політсил.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ