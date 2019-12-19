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19.12.19 14:04

"Земля Божий дар, а не товар", - мітингувальники проти ринку землі заблокували рух на Хрещатику в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Мітингувальники проти відкриття ринку сільськогосподарських земель заблокували рух вулицею Хрещатик у центрі Києва.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Учасники акції проти ринку землі заблокували рух вулицею Хрещатик у центрі Києва в районі ЦУМу і вул. Хмельницького. Мітингувальники безперервно ходять через пішохідний перехід, таким чином автотранспорт не має можливості проїхати.

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Водночас учасники мітингу пропускають "швидкі" і громадський транспорт.

Активісти тримають у руках плакати зі своїми вимогами, а також прапори із символікою політсил.

Земля Божий дар, а не товар, - мітингувальники проти ринку землі заблокували рух на Хрещатику в Києві 01
Земля Божий дар, а не товар, - мітингувальники проти ринку землі заблокували рух на Хрещатику в Києві 02
Земля Божий дар, а не товар, - мітингувальники проти ринку землі заблокували рух на Хрещатику в Києві 03
Земля Божий дар, а не товар, - мітингувальники проти ринку землі заблокували рух на Хрещатику в Києві 04
Земля Божий дар, а не товар, - мітингувальники проти ринку землі заблокували рух на Хрещатику в Києві 05
Земля Божий дар, а не товар, - мітингувальники проти ринку землі заблокували рух на Хрещатику в Києві 06
Земля Божий дар, а не товар, - мітингувальники проти ринку землі заблокували рух на Хрещатику в Києві 07
Земля Божий дар, а не товар, - мітингувальники проти ринку землі заблокували рух на Хрещатику в Києві 08
Земля Божий дар, а не товар, - мітингувальники проти ринку землі заблокували рух на Хрещатику в Києві 09
Земля Божий дар, а не товар, - мітингувальники проти ринку землі заблокували рух на Хрещатику в Києві 10
Земля Божий дар, а не товар, - мітингувальники проти ринку землі заблокували рух на Хрещатику в Києві 11
Земля Божий дар, а не товар, - мітингувальники проти ринку землі заблокували рух на Хрещатику в Києві 12
Земля Божий дар, а не товар, - мітингувальники проти ринку землі заблокували рух на Хрещатику в Києві 13
Земля Божий дар, а не товар, - мітингувальники проти ринку землі заблокували рух на Хрещатику в Києві 14
Земля Божий дар, а не товар, - мітингувальники проти ринку землі заблокували рух на Хрещатику в Києві 15
Земля Божий дар, а не товар, - мітингувальники проти ринку землі заблокували рух на Хрещатику в Києві 16
Земля Божий дар, а не товар, - мітингувальники проти ринку землі заблокували рух на Хрещатику в Києві 17
Земля Божий дар, а не товар, - мітингувальники проти ринку землі заблокували рух на Хрещатику в Києві 18
Земля Божий дар, а не товар, - мітингувальники проти ринку землі заблокували рух на Хрещатику в Києві 19
Земля Божий дар, а не товар, - мітингувальники проти ринку землі заблокували рух на Хрещатику в Києві 20

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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