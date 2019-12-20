Ківа погрожував порізати мене на частини і з'їсти, а потім почав бити Шуфрича, - нардеп від СН Мотовиловець про бійку на засіданні аграрного комітету ВР. ВIДЕО

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За словами Мотовиловця, Ківа напав на нього після того, як він спробував захистити главу аграрного комітету Миколу Сольського від блокування роботи комітету депутатами "Батьківщини" та ОТЗЖ.

"Юлія Володимирівна (Тимошенко – ред.) дала команду "Опоблоку" (мається на увазі "Опозиційна платформа – "За життя" – ред.) блокувати. Я підійшов для того, щоби закрити керівника комітету, для того, щоб він міг продовжити засідання. Королевська (членкиня фракції ОПЗЖ – ред.) почала мене відтягувати. Вони набігли і почали кричати, що я б'ю жінку, і почав він (Ілля Ківа – ред.) кричати, що він буде різати мене на частини і буде мене їсти. А після цього він почав вже бити Шуфрича", – розповів "слуга народу" Мотовиловець.

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Воодночас Ківа стверджує, що "як громадянин і патріот захищав інтереси своєї країни та свого народу".

"Це не робота комітету комітету, це всього лиш шабаш. Шабаш вурдалаків, які намагаються вночі вкрасти єдине надбання в українського народу – землю. Тому і позиція наша була така. Ми повинні були бодай якось протистояти цій вакханалії, цьому ось безправовому свавіллю", – наголосив член фракції "Опозиційна платформа – "За життя".

У ніч з 18 на 19 грудня на засіданні аграрного комітету через щтовханину Ківи та Мотовиловця довелося оголосити переву. Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко у цей час розкидала документи, які лежали на столі голови комітету, а пізніше назвала саме засідання незаконним.

13 листопада Верховна Рада у першому читанні проголосувала за проект закону №2178-10 щодо продажу сільськогосподарської землі. Після цього щодо нього було подано понад чотири тисячі правок, які наразі має опрацювати аграрний комітет.

Одночасно з цим голову комітету Миколу Сольського вимагають усунути з посади через ймовірний конфлікт інтересів.